Ho comprato questa radio sveglia per sostituire la mia precedente, una vecchia logitech, che dopo oltre10 anni ha dismesso i server a cui si connetteva. Non mi aspettavo grandi cose, se non l affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio. E difatti il suono è decente e la configurazione intuibile o quasi. Ci sono errori su lato software, facilmente risolvibili ma a cui non hanno prestato attenzione. Primo di tutti l"orario. Stabilita la zona si imposta l'ora e ci si aspetta che, ad ogni riavvio della radio per mancanza di energia e batteria tampone (inaccettabile nel 2024), almeno le impostazioni rimangano. E di fatto le impostazioni rimangono. Se non fosse che della zona impostata alla radio non interessi molto. E quindi mi ritrovo quell ora in più che fa perdere l utilità della sveglia. Quindi: 1 batteria tampone assente 2 orario nei riavvii sballato Poi ho notato una discrepanza tra le istruzioni per memorizzare canali e stazioni web e la reale procedura da eseguire... ma questa è poca cosa. Mancano istruzioni e nomi del programma da scaricare per poter usare il proprio smartphone come telecomando. La luce del display ha una dimmerazione poco funzionale. Rimane troppo presente di notte e infastidisce. Detto questo, mi toccherà mettermi alla ricerca di una radiosveglia seria con le caratteristiche di radioweb. Quasi dimenticavo, impostata l'ora della sveglia, il canale ed il volume, quest'ultima impostazione non avrà effetto e quando la sveglia suonerà rimarrà con l'ultimo volume di ascolto usato. Metto due stelle. Ma se philips aggiornerà il software correggendo i pochi errori, rimarrebbe solo il problema della batteria Tampone. E le stelle salirebbero.