Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAR8805/10
Una scelta più ampia di contenuti
Qualunque cosa ti piaccia, la troverai facilmente grazie a questa radio via Internet Philips. Oltre a Internet, DAB+ e alla sintonizzazione FM, puoi usufruire anche della compatibilità con Spotify Connect e dello streaming Bluetooth. Carica il tuo cellulare sul pad di ricarica wireless Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
con caricatore per telefono wireless
Un pad di ricarica wireless Qi è posizionato sulla parte superiore della radio. Per i telefoni tradizionali, è disponibile una porta di ricarica USB. Sul pannello anteriore sono presenti un display digitale ampio e chiaro e i comandi principali.
Streaming da Spotify? Questa radio via Internet Bluetooth vanta Spotify Connect. Utilizza il tuo cellulare come telecomando mentre la radio riproduce il segnale di qualità migliore di Spotify, direttamente dai server Spotify. Puoi anche riprodurre in streaming da altri servizi musicali tramite il tuo dispositivo mobile.
Il timer per spegnimento automatico consente di addormentarsi con la stazione radio preferita in riproduzione in background. La funzione di doppia sveglia consente di impostare due diversi allarmi. Ideale se desideri posticipare la prima sveglia.
3.3
su 5
4
Recensioni
Romamia
24/10/2020
Italia
Molto soddisfatto!!!
La qualità è veramente straordinaria e da' una nuova versione di Radio, che non è solo cercare le stazioni, ed ascoltare. La sua qualità AUDIO la trovo di alta professionalità. Dopo averlo acquistato pensavo di aver speso troppo per un apparecchio radio, ma poi mi sono accorto che il prezzo lo vale tutto, e la qualità del suono è veramente straordinaria. Grazie Philips!!Un nuovo modo di concepire RASDIO!!!
Pro
Un muovo modo di ascoltare la RADIO, piu' coinvolgende, e con i suoni puliti.
Contro
Per il momento non trovo contrarietà, chissà poi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2020-09-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2020-09-24
Davide715
28/08/2021
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto, sebbene migliorabile
Si tratta di un apparecchio complessivamente robusto ed affidabile. La qualità del suono è complessivamente buona, anche se dal marchio ci si aspetterebbe qualcosa in più a livello di profondità dei bassi. Il buffering della radio internet funziona bene, anche in presenza di una scarsa ricezione wifi, non ho mai avuto interruzioni nell'ascolto. Anche la connessione bluetooth e la funzione Spotify Connect non danno problemi di sorta. Lati negativi: - Comandi frontali: la disposizione delle manopole frontali a mio parere confonde l'utente. Quella di sinistra infatti serve per la navigazione nei menu e la selezione, mentre quella di destra regola il volume o attiva il mute. Perchè questa scelta? Dovrebbe essere esattamente il contrario, ed infatti mi sbaglio spessissimo. - Ricezione DAB: ho potuto riscontrare che è lievemente inferiore rispetto a quella di altri apparecchi di marchi meno blasonati. - Equalizzatore: navigando tra le varie modalità non si apprezzano grosse differenze, tutto risulta essere un po' piatto.
Pro
Qualità complessiva e cura nei materiali
Contro
Disposizione dei comandi, ricezione DAB un po' debole, modalità dell'equalizzatore che non enfatizzano a dovere le rispettive frequenze.
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2020-07-28
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2020-07-28
Alk1
24/03/2024
Italia
Philips può/deve fare di più.
Ho comprato questa radio sveglia per sostituire la mia precedente, una vecchia logitech, che dopo oltre10 anni ha dismesso i server a cui si connetteva. Non mi aspettavo grandi cose, se non l affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio. E difatti il suono è decente e la configurazione intuibile o quasi. Ci sono errori su lato software, facilmente risolvibili ma a cui non hanno prestato attenzione. Primo di tutti l"orario. Stabilita la zona si imposta l'ora e ci si aspetta che, ad ogni riavvio della radio per mancanza di energia e batteria tampone (inaccettabile nel 2024), almeno le impostazioni rimangano. E di fatto le impostazioni rimangono. Se non fosse che della zona impostata alla radio non interessi molto. E quindi mi ritrovo quell ora in più che fa perdere l utilità della sveglia. Quindi: 1 batteria tampone assente 2 orario nei riavvii sballato Poi ho notato una discrepanza tra le istruzioni per memorizzare canali e stazioni web e la reale procedura da eseguire... ma questa è poca cosa. Mancano istruzioni e nomi del programma da scaricare per poter usare il proprio smartphone come telecomando. La luce del display ha una dimmerazione poco funzionale. Rimane troppo presente di notte e infastidisce. Detto questo, mi toccherà mettermi alla ricerca di una radiosveglia seria con le caratteristiche di radioweb. Quasi dimenticavo, impostata l'ora della sveglia, il canale ed il volume, quest'ultima impostazione non avrà effetto e quando la sveglia suonerà rimarrà con l'ultimo volume di ascolto usato. Metto due stelle. Ma se philips aggiornerà il software correggendo i pochi errori, rimarrebbe solo il problema della batteria Tampone. E le stelle salirebbero.
Pro
Bella, compatta, avrebbe tutte le funzioni desiderate
Contro
Si sono persi con le sciocchezze. Peccato. Poteva essere il top e hanno venduto una toppa.
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2024-02-24
Questa revisione è stata effettuata per TAR8805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2024-02-24