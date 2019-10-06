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Fuori produzione

Radio via Internet

TAPR802/12

Una scelta più ampia di contenuti

Qualunque cosa tu voglia fare, fatti accompagnare da questa radio via Internet Philips. Oltre a Internet, DAB e FM, puoi usufruire della compatibilità con Spotify Connect e della possibilità di riprodurre in streaming dal tuo dispositivo mobile.

Vedi tutti i vantaggi

Una scelta più ampia di contenuti

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Radio via Internet. Migliaia di stazioni a portata di mano

Musica. Parola pronunciata. Un vero crimine. Questa radio via Internet è il tuo biglietto per migliaia di stazioni globali che trasmettono ogni tipo di programma immaginabile. Il sintonizzatore radio digitale offre una ricezione cristallina e consente di impostare fino a 20 preselezioni per le tue stazioni Internet preferite, DAB+ o FM.

Streaming musicale wireless Bluetooth

Radio DAB+/FM digitale

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