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Fuori produzione
TAPR802/12
Una scelta più ampia di contenuti
Qualunque cosa tu voglia fare, fatti accompagnare da questa radio via Internet Philips. Oltre a Internet, DAB e FM, puoi usufruire della compatibilità con Spotify Connect e della possibilità di riprodurre in streaming dal tuo dispositivo mobile.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musica. Parola pronunciata. Un vero crimine. Questa radio via Internet è il tuo biglietto per migliaia di stazioni globali che trasmettono ogni tipo di programma immaginabile. Il sintonizzatore radio digitale offre una ricezione cristallina e consente di impostare fino a 20 preselezioni per le tue stazioni Internet preferite, DAB+ o FM.
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