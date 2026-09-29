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Ringo Duo
Cuffie ultraleggere con l'iconico design degli anni '80 e un sorprendente audio moderno. Puoi usarle in modalità wireless o con cavo e sono dotate di cuscinetti auricolari neri, gialli e arancioni per esaltare al massimo l'atmosfera rétro.
Audio sorprendente. Look rétro
Ascolto wireless o con cavo
Fino a 26 ore di riproduzione
Cavo USB-C incluso
Il look guarda al passato. L'audio vive nel presente. Grazie ai driver da 40 mm con taratura personalizzata, queste cuffie on-ear offrono un audio caldo, con bassi ricchi e voci nitide. Ascoltale in modalità wireless oppure usa il cavo USB-C incluso per l'ascolto via cavo.
Le cuffie Ringo Duo pesano appena 80 g e l'archetto ultraleggero è facilmente regolabile per una vestibilità perfetta. Sono inclusi tre set di cuscinetti auricolari di ricambio, in nero, giallo e arancione, per combinarli senza necessariamente abbinarli.
Una ricarica completa offre fino a 26 ore di riproduzione e richiede 2 ore tramite USB-C. Se hai bisogno di una ricarica veloce, bastano 15 minuti per ottenere altre 6 ore di riproduzione.
Riconoscimenti
4.9
su 5
40
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
AnaMariaC
29/09/2026
Italia
Parte della promozione
Sono molto belle.
The ringo duo della Philips ha una ottima qualità si suono,stabilità. Mi piace utilizzarli quando faccio ginnastica, pulizie o camminate. Il relax e arrivato da me. Ha un ottima qualità che separa i rumori esterni. Sono bellissime esteticamente e sono leggere.Grazie di avermelo fatto conoscere.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
FrancescoF
19/09/2026
Italia
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Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
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MariaLarisaB
16/09/2026
Italia
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Leggere, originali e lunga autonomia
Adoro questo salto nel passato! Il design “vintage” ha vinto insieme alla innovazione, suono di qualità, durata della produzione molto lunga, al di sopra le mie aspettative e la garanzia di un marchio prestigioso. Mi piacciono molto le mie nuove cuffie! Apprezzo molto la versatilità che offrono con un semplice cavo usb c in dotazione si collega allo smartphone sia per la ricarica che per la riproduzione audio ma ha anche il microfono incorporato. Sicuramente le proverò anche in ufficio per le prossime riunioni online!
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear
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