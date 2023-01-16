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Fuori produzione
Ideali per giocare
Con queste cuffie wireless open-ear, i tuoi bambini possono ascoltare i loro contenuti preferiti. Limita il tempo di riproduzione e il volume tramite l'app Philips. Grazie al design che si adatta alla perfezione e all'archetto regolabile, queste cuffie crescono insieme al tuo bambino e rimangono ben salde alle orecchie durante il gioco.
Cuffie wireless open-ear
Conduzione ossea
Controllo genitori tramite app
Protezione dall'acqua IPX5
I bambini sono sempre in movimento. I cuscinetti di queste cuffie leggere si appoggiano appena davanti alle orecchie del tuo bambino, in modo che possano rimanere ben salde durante il gioco, una lezione online o mentre ascolta la musica.
Queste cuffie utilizzano la tecnologia a conduzione ossea che consente ai bambini di ascoltare la musica, le lezioni oppure i giochi. I cuscinetti delle cuffie si appoggiano davanti alle orecchie, in modo che il bambino possa sentire tutto ciò che lo circonda.
Controlla in tutta semplicità sia il volume che il tempo di riproduzione tramite l'app Philips. Il livello dei decibel delle cuffie è impostato su un limite di 85 dB, ma può essere modificato per le orecchie più sensibili. Imposta l'ora di riproduzione al giorno o a settimana; un messaggio vocale ricorderà ai bambini quando il tempo è terminato.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Pro
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Contro
Weinig varianten qua kleur
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2021-12-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Data di utilizzo 2021-12-16
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.
Volume limitato a <85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.