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Fuori produzione

Cuffie wireless open-ear per bambini

TAK4607PP/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ideali per giocare

Con queste cuffie wireless open-ear, i tuoi bambini possono ascoltare i loro contenuti preferiti. Limita il tempo di riproduzione e il volume tramite l'app Philips. Grazie al design che si adatta alla perfezione e all'archetto regolabile, queste cuffie crescono insieme al tuo bambino e rimangono ben salde alle orecchie durante il gioco.

Vedi tutti i vantaggi

Ideali per giocare

  • Cuffie wireless open-ear

  • Conduzione ossea

  • Controllo genitori tramite app

  • Protezione dall'acqua IPX5

Comodo design open-ear

Comodo design open-ear

I bambini sono sempre in movimento. I cuscinetti di queste cuffie leggere si appoggiano appena davanti alle orecchie del tuo bambino, in modo che possano rimanere ben salde durante il gioco, una lezione online o mentre ascolta la musica.

Design open-ear per la massima consapevolezza dell'ambiente circostante

Design open-ear per la massima consapevolezza dell'ambiente circostante

Queste cuffie utilizzano la tecnologia a conduzione ossea che consente ai bambini di ascoltare la musica, le lezioni oppure i giochi. I cuscinetti delle cuffie si appoggiano davanti alle orecchie, in modo che il bambino possa sentire tutto ciò che lo circonda.

I genitori possono controllare il volume e il tempo di riproduzione tramite l'app Philips

I genitori possono controllare il volume e il tempo di riproduzione tramite l'app Philips

Controlla in tutta semplicità sia il volume che il tempo di riproduzione tramite l'app Philips. Il livello dei decibel delle cuffie è impostato su un limite di 85 dB, ma può essere modificato per le orecchie più sensibili. Imposta l'ora di riproduzione al giorno o a settimana; un messaggio vocale ricorderà ai bambini quando il tempo è terminato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Pro

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Contro

Weinig varianten qua kleur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2021-12-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Data di utilizzo 2021-12-16

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Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.

  2. Volume limitato a <85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.