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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWA4527S/10
Audio di qualità eccellente
Questo cavo assicura un collegamento audio affidabile tra i componenti. Consente il collegamento di un componente audio agli altoparlanti esterni o al ricevitore.
1,5 m
3,5 mm(M) - 2 RCA (F)
I connettori di alta qualità riducono al minimo la perdita di segnale.
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.