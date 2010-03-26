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Fuori produzione

Cavo stereo Y

SWA4527S/10

Audio di qualità eccellente

Questo cavo assicura un collegamento audio affidabile tra i componenti. Consente il collegamento di un componente audio agli altoparlanti esterni o al ricevitore.

Vedi tutti i vantaggi

con questo cavo stereo a Y

Audio di qualità eccellente

  • 1,5 m

  • 3,5 mm(M) - 2 RCA (F)

La perdita di segnale è ridotta al minimo grazie ai connettori placcati oro

I connettori di alta qualità riducono al minimo la perdita di segnale.

Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri

Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 182 kB
  • 18 June 2025

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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