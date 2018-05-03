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Fuori produzione
Spotify in ogni stanza
Scopri un audio autentico comodamente grazie a 4 driver per gli amanti del suono e Spotify Connect. Riproduci la musica di Spotify su qualsiasi altoparlante utilizzando l'applicazione Spotify come telecomando, espandi il tuo sistema in modalità wireless in ogni stanza e premi play per ricominciare la riproduzione da dove l'avevi interrotta.
Spotify Connect
Multistanza
Basta premere il pulsante "PLAY"
Agevoli pulsanti di controllo (riproduzione/messa in pausa, volume su/volume giù, precedente/successivo) offrono accesso ai comandi di cui hai bisogno, senza ricorrere all'applicazione. Dopo aver selezionato un album, una playlist o una stazione, con la pressione di un pulsante sarà possibile cambiare brano, riprodurre nuovamente un brano o mettere in pausa la musica.
L'applicazione Philips SpeakerSet Multiroom Manager consente la configurazione e la gestione degli altoparlanti Philips Spotify multistanza. Basta collegare il nuovo altoparlante Philips Spotify multistanza alla tua rete wireless domestica. In presenza di più altoparlanti, usa l'applicazione per gestire tutti gli altoparlanti in modalità multistanza.
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4.0
su 5
16
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
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Questa revisione è stata effettuata per SW750M Spotify multiroom speaker
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therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
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Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
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