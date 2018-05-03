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Fuori produzione

Altoparlante multistanza Spotify

SW750M/12

4

| (16) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Spotify in ogni stanza

Scopri un audio autentico comodamente grazie a 4 driver per gli amanti del suono e Spotify Connect. Riproduci la musica di Spotify su qualsiasi altoparlante utilizzando l'applicazione Spotify come telecomando, espandi il tuo sistema in modalità wireless in ogni stanza e premi play per ricominciare la riproduzione da dove l'avevi interrotta.

Vedi tutti i vantaggi

Spotify in ogni stanza

  • Spotify Connect

  • Multistanza

  • Basta premere il pulsante "PLAY"

Passa da una stanza (altoparlante A) all'altra (altoparlante B)

Pulsanti di accesso diretto: nessuna applicazione necessaria, per un controllo più semplice

Pulsanti di accesso diretto: nessuna applicazione necessaria, per un controllo più semplice

Agevoli pulsanti di controllo (riproduzione/messa in pausa, volume su/volume giù, precedente/successivo) offrono accesso ai comandi di cui hai bisogno, senza ricorrere all'applicazione. Dopo aver selezionato un album, una playlist o una stazione, con la pressione di un pulsante sarà possibile cambiare brano, riprodurre nuovamente un brano o mettere in pausa la musica.

Con l'applicazione di supporto Philips, la configurazione dell'altoparlante wireless è semplice

Con l'applicazione di supporto Philips, la configurazione dell'altoparlante wireless è semplice

L'applicazione Philips SpeakerSet Multiroom Manager consente la configurazione e la gestione degli altoparlanti Philips Spotify multistanza. Basta collegare il nuovo altoparlante Philips Spotify multistanza alla tua rete wireless domestica. In presenza di più altoparlanti, usa l'applicazione per gestire tutti gli altoparlanti in modalità multistanza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

16

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SW750M Spotify multiroom speaker

Sì, consiglio questo prodotto

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29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

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09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SW750M Spotify multiroom speaker

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per questo altoparlante è richiesto l'account Spotify Premium.