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Fuori produzione
SHQ1007/28
A prova di sudore
La struttura impermeabile e antimicrobica rende queste cuffie perfette per chi ama il fitness. Grazie alla lunghezza del cavo personalizzabile, sono ideali per l'uso con fascia da braccio per attività sportive o di altro tipo.
Il microfono e il sistema di controllo ultra eleganti consentono di parlare, ascoltare e controllare in modalità remota il tuo iPod/iPhone/iPad.
Il design prevede un sistema di protezione impermeabile che protegge le cuffie dai danni provocati dal sudore
Il cavo di 60 cm è ideato per l'uso con la fascia da braccio. Per adattare la lunghezza alle tue misure, puoi usare la prolunga da 60 cm.
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