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Fuori produzione

Auricolari sport

SHQ1007/28

A prova di sudore

La struttura impermeabile e antimicrobica rende queste cuffie perfette per chi ama il fitness. Grazie alla lunghezza del cavo personalizzabile, sono ideali per l'uso con fascia da braccio per attività sportive o di altro tipo.

Vedi tutti i vantaggi

con telecomando per iPhone e microfono

A prova di sudore

Controllo del microfono e della musica

Il microfono e il sistema di controllo ultra eleganti consentono di parlare, ascoltare e controllare in modalità remota il tuo iPod/iPhone/iPad.

Anti sudore

Anti sudore

Il design prevede un sistema di protezione impermeabile che protegge le cuffie dai danni provocati dal sudore

Lunghezza cavo personalizzabile

Il cavo di 60 cm è ideato per l'uso con la fascia da braccio. Per adattare la lunghezza alle tue misure, puoi usare la prolunga da 60 cm.

Specifiche tecniche

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