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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Massimo comfort completamente regolabile
Cuffie stereo di dimensioni standard con fascia di facile regolazione e morbidi cuscinetti auricolari per il massimo comfort e per un ascolto ottimale.
Driver da 40 mm, aperte sul retro
Cuffie sovrauricolari
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
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5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
daniele1993
01/02/2017
Italia
ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto
le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Mariutzu
28/04/2013
Italia
Ottimo prodotto
Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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