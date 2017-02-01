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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP2000/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Massimo comfort completamente regolabile

Cuffie stereo di dimensioni standard con fascia di facile regolazione e morbidi cuscinetti auricolari per il massimo comfort e per un ascolto ottimale.

Vedi tutti i vantaggi

Per musica, PC, TV

Massimo comfort completamente regolabile

  • Driver da 40 mm, aperte sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa

Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
2
1

01/02/2017

Italia

Italia

ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto

le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones

28/04/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones

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