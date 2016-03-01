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Fuori produzione

Cuffie

SHE3700LB/00

Disponibile in

Azzurro
Azzurro
Black
Black
Blu
Blu
White
White

Ritmo potente e bassi corposi

Le cuffie auricolari Philips MyJam Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per unire un look elegante a una protezione eccezionale.

Vedi tutti i vantaggi

Design compatto con protezione metallizzata a vuoto

Ritmo potente e bassi corposi

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio

Specifiche tecniche

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