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Fuori produzione
SHE3700LB/00
Ritmo potente e bassi corposi
Le cuffie auricolari Philips MyJam Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per unire un look elegante a una protezione eccezionale.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio
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