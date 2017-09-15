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Fuori produzione
Audio perfetto e bassi potenti
Progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio e per la massima comodità, gli auricolari SHE3205 sono dotati di driver da 14,2 mm e aperture per i bassi che garantiscono bassi potenti e un audio nitido. Il microfono incorporato ti consente di alternare facilmente musica e chiamate. Possibilità di scegliere tra 6 colori vivaci da abbinare al tuo Apple Watch.
Driver da 14,2 mm, aperte sul retro
Cuscinetto
Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il massimo comfort e un'ottima vestibilità.
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale del suono superiore.
Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio nitido.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BluSkier
15/09/2017
Italia
Qualità al giusto prezzo.
Dopo attenta ricerca sul web ho trovato questi auricolari. In una parola...FANTASTICI. Qualità audio indiscutibile. Riesce a riprodurre molte frequenze ed anche a volume alto mantengono il suono pulito. Strutturalmente solide e molto leggere. Nessuna incompatibilità con Android. Spina jack a pipa (90°) che, per molti è una grossa comodità. Cosa volete di più?!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205BL Cuffie auricolari
Sì, consiglio questo prodotto
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bertuccio
30/05/2017
Italia
Sorprendenti!!
Veramente ottime, grande vestibilità, suono sorprendente per nitidezza e per bassi. Ottime anche in chiamata. Rapporto qualità/prezzo eccezionale.
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari
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moatic
15/02/2017
Italia
Buon suono, design migliorabile.
Ho apprezzato molto il suono, il prezzo di acquisto e l'aspetto generale. Non mi è piaciuto: la mancanza di una custodia per il trasporto, le due grandi lettere stampigliate per l'identificazione dei canali ed il fatto che mancano degli adattatori per chi non ha "orecchie standard". :)))))
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari
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