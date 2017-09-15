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Fuori produzione

Cuffie auricolari

SHE3205WT/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
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Blu
Blu
White
White

Audio perfetto e bassi potenti

Progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio e per la massima comodità, gli auricolari SHE3205 sono dotati di driver da 14,2 mm e aperture per i bassi che garantiscono bassi potenti e un audio nitido. Il microfono incorporato ti consente di alternare facilmente musica e chiamate. Possibilità di scegliere tra 6 colori vivaci da abbinare al tuo Apple Watch.

Vedi tutti i vantaggi

Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio

Audio perfetto e bassi potenti

  • Driver da 14,2 mm, aperte sul retro

  • Cuscinetto

Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio

Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il massimo comfort e un'ottima vestibilità.

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni dei bassi

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni dei bassi

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale del suono superiore.

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm per bassi ricchi e un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 14,2 mm di qualità, con magnete al neodimio per bassi ricchi e un audio nitido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/09/2017

Italia

Italia

Qualità al giusto prezzo.

Dopo attenta ricerca sul web ho trovato questi auricolari. In una parola...FANTASTICI. Qualità audio indiscutibile. Riesce a riprodurre molte frequenze ed anche a volume alto mantengono il suono pulito. Strutturalmente solide e molto leggere. Nessuna incompatibilità con Android. Spina jack a pipa (90°) che, per molti è una grossa comodità. Cosa volete di più?!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3205BL Cuffie auricolari

Sì, consiglio questo prodotto

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30/05/2017

Italia

Italia

Sorprendenti!!

Veramente ottime, grande vestibilità, suono sorprendente per nitidezza e per bassi. Ottime anche in chiamata. Rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari

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15/02/2017

Italia

Italia

Buon suono, design migliorabile.

Ho apprezzato molto il suono, il prezzo di acquisto e l'aspetto generale. Non mi è piaciuto: la mancanza di una custodia per il trasporto, le due grandi lettere stampigliate per l'identificazione dei canali ed il fatto che mancano degli adattatori per chi non ha "orecchie standard". :)))))

Sì, consiglio questo prodotto

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