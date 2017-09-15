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Fuori produzione

Cuffie auricolari

SHE3205BK/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
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Blu
Blu
White
White

Audio perfetto e bassi potenti

Progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio e per la massima comodità, gli auricolari SHE3205 sono dotati di driver da 14,2 mm e aperture per i bassi che garantiscono bassi potenti e un audio nitido. Il microfono incorporato ti consente di alternare facilmente musica e chiamate. Possibilità di scegliere tra 6 colori vivaci da abbinare al tuo Apple Watch.

Vedi tutti i vantaggi

Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio

Audio perfetto e bassi potenti

  • Driver da 14,2 mm, aperte sul retro

  • Cuscinetto

Progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio

Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il massimo comfort e un'ottima vestibilità.

Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni dei bassi

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni dei bassi

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità della bobina audio, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale del suono superiore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/09/2017

Italia

Italia

Qualità al giusto prezzo.

Dopo attenta ricerca sul web ho trovato questi auricolari. In una parola...FANTASTICI. Qualità audio indiscutibile. Riesce a riprodurre molte frequenze ed anche a volume alto mantengono il suono pulito. Strutturalmente solide e molto leggere. Nessuna incompatibilità con Android. Spina jack a pipa (90°) che, per molti è una grossa comodità. Cosa volete di più?!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3205BL Cuffie auricolari

Sì, consiglio questo prodotto

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30/05/2017

Italia

Italia

Sorprendenti!!

Veramente ottime, grande vestibilità, suono sorprendente per nitidezza e per bassi. Ottime anche in chiamata. Rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari

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15/02/2017

Italia

Italia

Buon suono, design migliorabile.

Ho apprezzato molto il suono, il prezzo di acquisto e l'aspetto generale. Non mi è piaciuto: la mancanza di una custodia per il trasporto, le due grandi lettere stampigliate per l'identificazione dei canali ed il fatto che mancano degli adattatori per chi non ha "orecchie standard". :)))))

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari

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