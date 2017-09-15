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Fuori produzione
Audio perfetto e bassi potenti
Progettati per adattarsi perfettamente all'orecchio e per la massima comodità, gli auricolari SHE3205 sono dotati di driver da 14,2 mm e aperture per i bassi che garantiscono bassi potenti e un audio nitido. Il microfono incorporato ti consente di alternare facilmente musica e chiamate. Possibilità di scegliere tra 6 colori vivaci da abbinare al tuo Apple Watch.
Driver da 14,2 mm, aperte sul retro
Cuscinetto
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.
Una parte morbida e flessibile, che collega l'alloggiamento e il cavo, protegge il cavo di collegamento da eventuali danni, anche nel caso in cui venisse piegato in modo eccessivo.
Il design si basa sull'anatomia dell'orecchio per il massimo comfort e un'ottima vestibilità.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BluSkier
15/09/2017
Italia
Qualità al giusto prezzo.
Dopo attenta ricerca sul web ho trovato questi auricolari. In una parola...FANTASTICI. Qualità audio indiscutibile. Riesce a riprodurre molte frequenze ed anche a volume alto mantengono il suono pulito. Strutturalmente solide e molto leggere. Nessuna incompatibilità con Android. Spina jack a pipa (90°) che, per molti è una grossa comodità. Cosa volete di più?!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205BL Cuffie auricolari
Sì, consiglio questo prodotto
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bertuccio
30/05/2017
Italia
Sorprendenti!!
Veramente ottime, grande vestibilità, suono sorprendente per nitidezza e per bassi. Ottime anche in chiamata. Rapporto qualità/prezzo eccezionale.
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari
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moatic
15/02/2017
Italia
Buon suono, design migliorabile.
Ho apprezzato molto il suono, il prezzo di acquisto e l'aspetto generale. Non mi è piaciuto: la mancanza di una custodia per il trasporto, le due grandi lettere stampigliate per l'identificazione dei canali ed il fatto che mancano degli adattatori per chi non ha "orecchie standard". :)))))
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3205WT Cuffie auricolari
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