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Fuori produzione

1000 seriesCuffie auricolari con microfono

SHE2405WT/00

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosa porpora
Rosa porpora
White
White

Dai ritmo al tuo stile

Bassi potenti per la tua colonna sonora. Queste cuffie auricolari sono disponibili in quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.

Vedi tutti i vantaggi

Dai ritmo al tuo stile

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Microfono integrato

  • White

  • Cuffie in ear

Auricolari di piccole, medie e grandi dimensioni per una perfetta vestibilità

Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido

Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.

Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo

Il tubo acustico ovale di queste cuffie auricolari ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. Otterrai un isolamento acustico passivo ottimale, mentre le tre diverse misure degli auricolari in gomma intercambiabili ti assicurano una perfetta vestibilità.

Specifiche tecniche

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