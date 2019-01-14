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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE2405WT/00
Disponibile in
Dai ritmo al tuo stile
Bassi potenti per la tua colonna sonora. Queste cuffie auricolari sono disponibili in quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Microfono integrato
White
Cuffie in ear
Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.
Il tubo acustico ovale di queste cuffie auricolari ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. Otterrai un isolamento acustico passivo ottimale, mentre le tre diverse misure degli auricolari in gomma intercambiabili ti assicurano una perfetta vestibilità.
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