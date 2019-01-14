Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE2405BK/00
Disponibile in
Dai ritmo al tuo stile
Bassi potenti per la tua colonna sonora. Queste cuffie auricolari sono disponibili in quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Microfono integrato
Black
Cuffie in ear
Alza il volume con i cavi dai colori brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente.
I driver acustici al neodimio da 8,6 mm offrono un audio nitido e chiaro.
Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.
Recensioni