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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHD9100/00
Trasmissione di qualità cristallina
La Cuffia Philips HiFi digitale wireless ti assicura le migliori prestazioni sonore possibili, senza rumori di fondo per lasciarti godere la purezza dei suoni. Una docking station con indicatore di stato della batteria rende più semplice la ricarica.
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
Il segnale audio è di tipo digitale e ha origine dal collegamento di trasmissione sulla parte superiore della cuffia, garantendo la massima qualità e resistenza alle interferenze.
La fascia imbottita con regolazione automatica è realizzata in tessuto traspirante per assicurare freschezza e comodità anche in caso di uso prolungato.
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