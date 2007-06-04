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Fuori produzione

CineosCuffie digitali wireless

SHD9100/00

Trasmissione di qualità cristallina

La Cuffia Philips HiFi digitale wireless ti assicura le migliori prestazioni sonore possibili, senza rumori di fondo per lasciarti godere la purezza dei suoni. Una docking station con indicatore di stato della batteria rende più semplice la ricarica.

Vedi tutti i vantaggi

HiFi wireless digitale

Trasmissione di qualità cristallina

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Audio e trasmissione digitale per il massimo della qualità

Il segnale audio è di tipo digitale e ha origine dal collegamento di trasmissione sulla parte superiore della cuffia, garantendo la massima qualità e resistenza alle interferenze.

Fascia traspirante per un maggiore comfort in caso di uso prolungato

La fascia imbottita con regolazione automatica è realizzata in tessuto traspirante per assicurare freschezza e comodità anche in caso di uso prolungato.

Specifiche tecniche

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