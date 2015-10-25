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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi wireless

SHC8525/00

3.7

| (3) Recensioni

Musica wireless eccelsa

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente per casa. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Vedi tutti i vantaggi

Musica wireless eccelsa

  • Base di ricarica

  • Trasmissione FM

Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

3
1

25/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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08/09/2013

Italia

Italia

buon prodotto

ottimo ascolto, affidabile; leggermente pesante, difficoltoso il riposizionamento.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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17/05/2012

Italia

Italia

Questo prodotto ha una performance scarsa

Confermo la eccellente facilità di impiego ed il design ottimo. Trovo la performance veramente scarsa per il cattivo adattamento al capo ed hai padiglioni auricolari, inoltre il peso lo trovo eccessivo.

Questa revisione è stata effettuata per SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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