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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHC8525/00
Musica wireless eccelsa
Ascolta la tua musica muovendoti liberamente per casa. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.
Base di ricarica
Trasmissione FM
Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.
3.7
su 5
3
Recensioni
piff1
25/10/2015
Italia
Compratore verificato
molto buono
E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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renato47
08/09/2013
Italia
buon prodotto
ottimo ascolto, affidabile; leggermente pesante, difficoltoso il riposizionamento.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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serghei
17/05/2012
Italia
Questo prodotto ha una performance scarsa
Confermo la eccellente facilità di impiego ed il design ottimo. Trovo la performance veramente scarsa per il cattivo adattamento al capo ed hai padiglioni auricolari, inoltre il peso lo trovo eccessivo.
Questa revisione è stata effettuata per SHC8525 Wireless hi-fi headphones
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