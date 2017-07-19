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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Audio ad alta risoluzione
Il modello Philips SHB7250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
Morbidi cuscinetti
Le cuffie ti garantiscono il massimo comfort grazie a padiglioni e fascia regolabili, perfetti anche quando sei in viaggio.
Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie Bluetooth sono ripiegabili per essere portate con sé e per riporle facilmente. Le cuffie, dotate di componenti selezionati con attenzione, comprese le cerniere che assicurano il massimo della flessibilità, sono le perfette compagne di viaggio.
4.2
su 5
33
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Mare92
19/07/2017
Italia
Comode e con ottima capacità audio
Comprate ormai due anni fa, attraverso Amazon, e ancora funzionanti. Sono comode per come le cuffie possono essere piegate e regolarizzate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Data di utilizzo 2022-11-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Data di utilizzo 2022-11-25
I risultati effettivi possono variare
Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione