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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB7250/00

4.2

| (33) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ad alta risoluzione

Il modello Philips SHB7250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.

Vedi tutti i vantaggi

con Digital Bass Boost

Audio ad alta risoluzione

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

  • Morbidi cuscinetti

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido

Driver al neodimio da 40 mm per bassi potenti e audio nitido

Padiglioni e fascia regolabili per il massimo comfort

Padiglioni e fascia regolabili per il massimo comfort

Le cuffie ti garantiscono il massimo comfort grazie a padiglioni e fascia regolabili, perfetti anche quando sei in viaggio.

Design compatto pieghevole per un trasporto semplice

Design compatto pieghevole per un trasporto semplice

Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie Bluetooth sono ripiegabili per essere portate con sé e per riporle facilmente. Le cuffie, dotate di componenti selezionati con attenzione, comprese le cerniere che assicurano il massimo della flessibilità, sono le perfette compagne di viaggio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

33

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

19/07/2017

Italia

Italia

Comode e con ottima capacità audio

Comprate ormai due anni fa, attraverso Amazon, e ancora funzionanti. Sono comode per come le cuffie possono essere piegate e regolarizzate

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Cuffie wireless Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

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24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Data di utilizzo 2022-11-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Data di utilizzo 2022-11-25

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  1. I risultati effettivi possono variare

  2. Quando si utilizza il cavo delle cuffie in dotazione