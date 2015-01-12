ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB7250WT/00

Audio wireless nitido e naturale

Il modello Philips SHB7250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.

Vedi tutti i vantaggi

con Digital Bass Boost

Audio wireless nitido e naturale

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Auricolari

  • Morbidi cuscinetti

Attiva Siri e Google Now premendo il pulsante sugli auricolari

Compatibile con Siri e Google Now, le cuffie Philips Bluetooth all'avanguardia ti consentono di utilizzare con estrema semplicità il tuo assistente virtuale. Per attivare Siri sull'iPhone o Google Now sui dispositivi Android, non devi far altro che premere il pulsante sugli auricolari.

Connessione NFC con un solo tocco per un'associazione semplice

Connessione NFC con un solo tocco per un'associazione semplice

Attivazione del dispositivo con un semplice tocco tramite tecnologia NFC, per collegare le cuffie Bluetooth a un dispositivo compatibile, con un solo tocco.

Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili

Tecnologia Bluetooth per libertà e praticità senza fili

Associa le cuffie a un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless. E anche se le batterie sono esaurite, la musica continua semplicemente collegando il cavo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati effettivi possono variare