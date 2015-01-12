Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB7250WT/00
Audio wireless nitido e naturale
Il modello Philips SHB7250 con connettività Bluetooth elimina i cavi senza compromettere la qualità audio per bassi profondi e una nitidezza senza pari. Passa facilmente dalla musica alle chiamate e scopri il comfort quando sei in giro grazie agli auricolari morbidi.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Auricolari
Morbidi cuscinetti
Compatibile con Siri e Google Now, le cuffie Philips Bluetooth all'avanguardia ti consentono di utilizzare con estrema semplicità il tuo assistente virtuale. Per attivare Siri sull'iPhone o Google Now sui dispositivi Android, non devi far altro che premere il pulsante sugli auricolari.
Attivazione del dispositivo con un semplice tocco tramite tecnologia NFC, per collegare le cuffie Bluetooth a un dispositivo compatibile, con un solo tocco.
Associa le cuffie a un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless. E anche se le batterie sono esaurite, la musica continua semplicemente collegando il cavo.
Recensioni
I risultati effettivi possono variare