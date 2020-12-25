Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento

Per poppate tranquille e confortevoli. La tettarella Natural Response si adatta al ritmo di suzione del bambino, mentre la valvola AirFree è progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.