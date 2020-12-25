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Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
Per poppate tranquille e confortevoli. La tettarella Natural Response si adatta al ritmo di suzione del bambino, mentre la valvola AirFree è progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Biberon con valvola Airfree
totale
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La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per imitare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se le difficoltà persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
La valvola AirFree è progettata per offrire una protezione aggiuntiva contro i problemi di allattamento, impedendo l'ingresso dell'aria nel pancino dei bambini quando si allatta in posizione verticale.
Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.
Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.
L'apertura della tettarella è progettata per rilasciare il latte solo quando il bambino succhia. In questo modo, si evitano fuoriuscite di latte, sia quando sei a casa che in viaggio.
Combina le parti del tiralatte, del biberon e della tazza e crea il prodotto che fa per te, quando ne hai bisogno.
Il biberon ergonomico è facile da afferrare da qualsiasi angolazione per garantire il massimo comfort durante l'allattamento. Facile da tenere per le tue mani e per quelle del bambino.
L'ampio collo del biberon rende agevoli le operazioni di riempimento e pulizia. Il sistema è composto solo da poche parti che possono essere assemblate in maniera rapida e semplice.
I biberon e le tettarelle Philips Avent Natural sono realizzati con materiali che non contengono BPA*.
I nostri nuovi biberon Natural Response sono diversi dai biberon a flusso libero. Proprio come durante l'allattamento al seno, potrebbero essere necessari alcuni tentativi per fare la scelta giusta. È assolutamente naturale.
Contenuto della confezione
Funzioni
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