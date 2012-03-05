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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF635/27
2 pz.
Tettarella a flusso regolabile
3m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
2.8
su 5
45
Recensioni
Kat1977
05/03/2012
United Kingdom
Great for thicker liquids
This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.
Questa revisione è stata effettuata per SCF635/27 Anti-colic teat
Questa revisione è stata effettuata per SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF635/27 Anti-colic teat
Sì, consiglio questo prodotto
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monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF635/27 Anti-colic teat
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011