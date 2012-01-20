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  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio
  • Igiene anche in viaggio

Fuori produzione

Philips AventTazza per bambini

SCF600/12

1.7
| (6) Recensioni
Igiene anche in viaggio
La tazza Philips Avent è il passo più semplice dal biberon alla tazza. Il coperchio a scatto mantiene il beccuccio pulito sempre, anche quando sei in viaggio. La tazza è totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente
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Antigoccia, suzione facilitata

Igiene anche in viaggio

  • 200 ml

  • Con beccuccio morbido (6m+)

  • Con manici

Beccuccio morbido con valvola anti-goccia brevettata

Beccuccio morbido con valvola anti-goccia brevettata

La valvola brevettata della tazza con beccuccio Philips Avent controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata

Beccuccio morbido e flessibile per le prime fasi di crescita

Beccuccio morbido e flessibile per le prime fasi di crescita

Il beccuccio morbido e flessibile è ideale per il passaggio dal seno alla tazza

I manici sono stati studiati per essere impugnati con facilità.

I manici sono stati studiati per essere impugnati con facilità.

I manici sono stati studiati per una facile impugnatura da parte delle piccole mani dei bimbi. Sono facili da inserire o rimuovere dalle tazze in caso di necessità

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.7

su 5

6

Recensioni

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters

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  • Consigli degli esperti e idee
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 