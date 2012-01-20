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Fuori produzione
SCF600/12
200 ml
Con beccuccio morbido (6m+)
Con manici
La valvola brevettata della tazza con beccuccio Philips Avent controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata
Il beccuccio morbido e flessibile è ideale per il passaggio dal seno alla tazza
I manici sono stati studiati per una facile impugnatura da parte delle piccole mani dei bimbi. Sono facili da inserire o rimuovere dalle tazze in caso di necessità
1.7
su 5
6
Recensioni
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
Questa revisione è stata effettuata per SCF600/12 Beker voor peuters
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