Ho utilizzato questo ciuccio per mio figlio (adatto da 18+ mesi) e ne sono estremamente soddisfatta. Gli aspetti positivi del prodotto sono davvero molti come ad esempio la qualità dei materiali, la possibilità di lavarlo in lavastoviglie, la possibilità di sterilizzare due ciucci rapidamente e comodamente con il solo uso del microonde grazie all'apposita custodia. Il ciuccio è molto positivo anche per il bambino perchè dotato di ampi fori che permettono di far respirare la pelle evitando quegli spiacevoli arrossamenti, al mio bambino è molto gradito anche l'anello che permette di prendere e togliere il ciuccio in autonomia e con facilità. Consiglio caldamente questo prodotto, io ne sono rimasta davvero soddisfatta e anche il mio piccolo.