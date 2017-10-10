Ho da poco acquistato il Tiralatte manuale Philips Avent Natural. Le mie necessità di tirare il latte corrispondono a un biberon o due al giorno, perciò la scelta è andata sul tiralatte manuale piuttosto che elettrico. ...Mi trovo BENISSIMO !!! ...è facile da usare e velocissimo! In 6-8 minuti minuti faccio tranquillamente un biberon da 80 ml! Sono entusiasta! E' talmente facile, veloce, delicato e igienico che ne sono stata subito estremamente soddisfatta! Anche se costa una decina di euro sopra la media dei tiralatte manuali, sono spesi benissimo!!! CONSIGLIATISSIMO!!!