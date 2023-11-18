Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lascia respirare la pelle del bambino
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
ultra air è progettato per consentire il massimo flusso d'aria, in modo che la pelle delicata del tuo bambino possa respirare.
La pelle del tuo bambino rimane più asciutta durante l’utilizzo, grazie al design traspirante che crea il massimo flusso d'aria.
Lo scudo ultra air è leggero e con bordi arrotondati per il massimo comfort del tuo bambino.
4.7
su 5
682
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamma felice
18/11/2023
Italia
Parte della promozione
Prodotto validissimo.
Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!
Pro
Traspirante, morbido , e designe bellissimo..
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Golden curles
15/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!
Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.
Pro
Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Nati.10
11/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ciuccio bello e comodo!
Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!
Pro
Resistente, pratico e bello
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test effettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6 mesi e 6-18 mesi.
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Produttore dell'anno nel 2014