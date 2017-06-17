Ho scelto questo succhiotto per la sua forma e perché desideravo un prodotto che aiutava a uno sviluppo orale sano. Il cappuccio e molto utile per portare in giro il succhiotto. Io lo uso di più per addormentare il bambino quindi non mi preoccupa tanto la mancanza del anello per assicurare il succhiotto. Comunque sarebbe utile cambiare il design e integrarla. Innanzitutto lo trovo molto utile e sono soddisfatta del prodotto.