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  • Progettato per contribuire a uno sviluppo orale sano
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Fuori produzione

Philips AventSucchietti ortodontici avanzati

SCF184/14

3.8
| (4) Recensioni
Progettato per contribuire a uno sviluppo orale sano
La tettarella ortodontica avanzata Philips Avent SCF184/14 è stata progettata per uno sviluppo orale sano. Tutti i nostri succhietti sono in silicone e sono inodore e insapore. I colori possono variare.
Vedi tutti i vantaggi

Sviluppata con il famoso ortodontista Dott. Hagemann

Progettato per contribuire a uno sviluppo orale sano

  • 6-18m

"Ali" speciali

"Ali" speciali

Tettarella ortodontica avanzata con "ali" speciali che riducono al minimo la pressione sulle gengive e sui denti in via di sviluppo. Le ali rendono la tettarella più grande e la pressione causata dalla suzione viene, quindi, distribuita in maniera più uniforme su ciascun dente.

Tettarella sagomata

Tettarella sagomata

La tettarella è sagomata per permettere alla lingua del bimbo di rimanere in posizione naturale

Cappuccio a scatto igienico

Cappuccio a scatto igienico

Per mantenere pulite e protette le tettarelle sterilizzate.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

17/06/2017

Italia

Italia

Fantastico, è magico

E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

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07/12/2014

Italia

Italia

Da Acquistare

Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

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27/08/2013

Italia

Italia

tettarella ortodontica

Ho scelto questo succhiotto per la sua forma e perché desideravo un prodotto che aiutava a uno sviluppo orale sano. Il cappuccio e molto utile per portare in giro il succhiotto. Io lo uso di più per addormentare il bambino quindi non mi preoccupa tanto la mancanza del anello per assicurare il succhiotto. Comunque sarebbe utile cambiare il design e integrarla. Innanzitutto lo trovo molto utile e sono soddisfatta del prodotto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

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Esclusioni di responsabilità

  1. Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per evitare il pericolo di soffocamento.