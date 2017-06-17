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Fuori produzione
SCF184/14
6-18m
Tettarella ortodontica avanzata con "ali" speciali che riducono al minimo la pressione sulle gengive e sui denti in via di sviluppo. Le ali rendono la tettarella più grande e la pressione causata dalla suzione viene, quindi, distribuita in maniera più uniforme su ciascun dente.
La tettarella è sagomata per permettere alla lingua del bimbo di rimanere in posizione naturale
Per mantenere pulite e protette le tettarelle sterilizzate.
3.8
su 5
4
Recensioni
Gaia
17/06/2017
Italia
Fantastico, è magico
E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
devilpg
07/12/2014
Italia
Da Acquistare
Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
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mdandreea
27/08/2013
Italia
tettarella ortodontica
Ho scelto questo succhiotto per la sua forma e perché desideravo un prodotto che aiutava a uno sviluppo orale sano. Il cappuccio e molto utile per portare in giro il succhiotto. Io lo uso di più per addormentare il bambino quindi non mi preoccupa tanto la mancanza del anello per assicurare il succhiotto. Comunque sarebbe utile cambiare il design e integrarla. Innanzitutto lo trovo molto utile e sono soddisfatta del prodotto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
Sì, consiglio questo prodotto
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Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per evitare il pericolo di soffocamento.