Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Calma con il comfort dell’aria
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta 6 fori per un maggiore passaggio d'aria, consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
4.1
su 5
11
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
eky8985
05/10/2017
Italia
Usa solo questo
Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF178/13 Succhietti Airflow
Sì, consiglio questo prodotto
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NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF178/23 Freeflow soothers
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF178/23 Freeflow soothers
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF178/23 Freeflow soothers
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014