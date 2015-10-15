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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF176/28
Con impugnatura che si illumina al buio
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
Sappiamo che far riaddormentare il tuo piccolo è importante. La nostra impugnatura che si illumina al buio, unica nel suo genere, ti aiuta a trovare il succhietto senza dover accendere la luce*.
I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto alle mamme in che modo i loro bambini rispondono alle tettarelle Philips Avent e 9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti.*
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
3.4
su 5
30
Recensioni
ciucciolo
15/10/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto eccellente
L'unica pecca è che lo desidererei con più disegni
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Succhietto Night Time
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sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Night-time soother
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Night-time soother
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Night-time soother
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Night-time soother
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Esporre alla luce l’impugnatura luminosa prima dell’uso.
Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014