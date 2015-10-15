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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF176/18
Con impugnatura che si illumina al buio
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Confezione doppia
Sappiamo che far riaddormentare il tuo piccolo è importante. La nostra impugnatura che si illumina al buio, unica nel suo genere, ti aiuta a trovare il succhietto senza dover accendere la luce*.
I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto alle mamme in che modo i loro bambini rispondono alle tettarelle Philips Avent e 9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti.*
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
3.0
su 5
2
Recensioni
ciucciolo
15/10/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto eccellente
L'unica pecca è che lo desidererei con più disegni
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Succhietto Night Time
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Succhietto Night Time
larissa77
26/07/2013
Italia
inutili.......
Affinché l'anello fluoriesca il minimo sindacale, deve esserci un buio pesto che negli ambienti dove dormono i neonati non c'e mai.
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Succhietto Night Time
Questa revisione è stata effettuata per SCF176/18 Succhietto Night Time
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Esporre alla luce l’impugnatura luminosa prima dell’uso.
Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014