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  • Piccolo e leggero per il tuo bambino
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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Mini

SCF151/01

4.4
| (14) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Piccolo e leggero per il tuo bambino
Il succhietto Mini Philips Avent è ideato per i bimbi piccoli. Lo scudo piccolo e leggero si adatta perfettamente al neonato, senza toccare il naso. Disponibile in vari colori delicati e con design simpatici.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Perfetto per il tuo neonato

Piccolo e leggero per il tuo bambino

  • Perfetto per il tuo neonato

  • 0-2 m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Confezione doppia

Più piccolo e leggero per i bimbi piccoli

Più piccolo e leggero per i bimbi piccoli

Lo scudo del succhietto Mini è estremamente piccolo e leggero ed è ideale per i bimbi piccoli fino a 2 mesi di età.

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

14

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Pro

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Contro

Non ne ho trovati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini

Sì, consiglio questo prodotto

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30/10/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto, pensato per i più piccini

Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini

Sì, consiglio questo prodotto

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17/08/2016

Italia

Italia

Perfetto

E' l'unico che la mia bimba abbia usato! Ancora oggi, nonostante abbia scoperto il dito, per cui usa pochissimo il ciuccio, l'unico che accetta è questo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF151/01 Succhietto Mini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF151/01 Succhietto Mini

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Produttore dell'anno nel 2014

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  4. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  5. Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito