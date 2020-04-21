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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Perfetto per il tuo neonato
0-2 m
Ortodontico e senza BPA
Confezione doppia
Lo scudo del succhietto Mini è estremamente piccolo e leggero ed è ideale per i bimbi piccoli fino a 2 mesi di età.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
4.4
su 5
14
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Pro
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Contro
Non ne ho trovati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini
Paky93
30/10/2018
Italia
Ottimo prodotto, pensato per i più piccini
Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/00 Succhietto Mini
Diariodiunamammablog
17/08/2016
Italia
Perfetto
E' l'unico che la mia bimba abbia usato! Ancora oggi, nonostante abbia scoperto il dito, per cui usa pochissimo il ciuccio, l'unico che accetta è questo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/01 Succhietto Mini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF151/01 Succhietto Mini
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Produttore dell'anno nel 2014
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito