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  • Perfetto per i viaggi
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Fuori produzione

Philips AventDosatore di latte in polvere

SCF135/07

3.8
| (30) Recensioni
Perfetto per i viaggi
Questa unità può contenere 3 dosi premisurate di latte in polvere in compartimenti separati. Quando desideri preparare la pappa, basterà versare la polvere nel biberon con l'acqua alla giusta temperatura, precedentemente bollita. Puoi anche utilizzarlo come recipiente o contenitore, semplicemente rimuovendo le sezioni interne.
Vedi tutti i vantaggi

Senza BPA

Perfetto per i viaggi

  • 3 dosi

La parte interna può essere rimossa

La parte interna può essere rimossa

La parte interna può essere rimossa per trasformarla in una comoda tazza per snack

Contiene abbastanza latte in polvere per tre pappe da 260 ml

Contiene abbastanza latte in polvere per tre pappe da 260 ml

Il dosatore per latte in polvere Philips Avent contiene 3 dosi pre-misurate di latte in polvere, la soluzione ideale per i viaggi

Tutto il dispenser può essere sterilizzabile e utilizzabile nel microonde e in lavastoviglie

Tutto le parti sono sterilizzabili e utilizzabili nel microonde e in lavastoviglie per una pulizia facile e veloce

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

30

Recensioni

3

19/04/2021

Italia

Italia

Molto utile e comodo

Contenitore a tre scomparti,molto comodo quando stai fuori e devi preparare il latte o le pappe. Consigliato

Pro

Capiente,pratico e sicuro

Contro

Nessuno

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Questa revisione è stata effettuata per SCF135/06 Dosatore di latte in polvere

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14/03/2018

Italia

Italia

Ottima idea

Trovo che sia un ottimo prodotto e che facilita la vita delle mamme! 3 poppate pronte senza dover portare contenitori del latte in polvere e dosatori.

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12/10/2017

Italia

Italia

buono

Molto utile se si usa il latte in polvere ma anche per trasportare piccole quantità di polvere di crema di riso , mais e tapioca per esempio. Volendo la parte divisa in 3 si toglie e diventa una monovaschetta. Da avere assolutamente

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