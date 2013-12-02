ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
  • Più passaggio d'aria, per pelli sensibili

Fuori produzione

Philips AventSucchietti Airflow

SCF133/01

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Più passaggio d'aria, per pelli sensibili
Le tettarelle Avent, anatomiche, piatte e simmetriche, non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive. Tutti i succhietti Avent sono in silicone, inodore e insapore. I colori possono variare.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Con sei fori nello scudo - maggiore comfort per il tuo bimbo

Più passaggio d'aria, per pelli sensibili

  • 6-18m

Anello di sicurezza

Anello di sicurezza

Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 