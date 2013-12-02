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Fuori produzione
6-18m
Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi
Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.
La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.