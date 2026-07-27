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Fuori produzione

Philips AventSucchietti trasparenti

SCF120/01

Anatomico
Le tettarelle Avent, anatomiche, piatte e simmetriche, non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive. Tutti i succhietti Avent sono in silicone, inodore e insapore. I colori possono variare.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Design elegante e look trasparente.

Anatomico

  • 0-3 m

Anello di sicurezza

Anello di sicurezza

Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 