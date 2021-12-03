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  • Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino
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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

4.1
| (335) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino
Philips Avent Soothie è progettato per seguire i contorni naturali del viso del bambino. Lo scudo ricurvo a forma di cuore non sbatte contro il naso. Realizzato in silicone per uso medico, Soothie è distribuito negli ospedali di tutta Europa*
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Silicone flessibile per uso medico

Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino

  • Design in silicone, pezzo unico

  • 0-6 mesi

  • No BPA

  • Pacco da 2

Segue le curve del viso del tuo bambino per un comfort superiore

Segue le curve del viso del tuo bambino per un comfort superiore

Lo speciale scudo ricurvo a forma di cuore è progettato per seguire le curve naturali del viso del tuo bambino, per offrire il massimo comfort senza urtare il suo nasino.

Design a componente unico in silicone per uso medico al 100%

Design a componente unico in silicone per uso medico al 100%

Soothie ha un robusto design monopezzo, realizzato interamente in silicone flessibile per uso medico. Il nostro team di esperti lo ha creato appositamente per i neonati da 0 a 6 mesi

Distribuito negli ospedali in tutta Europa*

Distribuito negli ospedali in tutta Europa*

La gamma Philips Avent Soothie è distribuita negli ospedali di tutta Europa. Medici e infermieri si fidano dei nostri prodotti per rassicurare i neonati.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.1

su 5

335

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

03/12/2021

Italia

Italia

IL MIO BIMBO LO AMA!

Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!

Pro

Morbidezza e forma

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

03/12/2021

Italia

Italia

Soothie scf099/20

Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale

Pro

Ben fatto, il bimbo ne va matto

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

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17/11/2021

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita

Pro

molto bello

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Tutti i nostri ciucci Soothie hanno la stessa forma della tettarella, materiale e design monopezzo e dispongono di varie forme di scudo, inclusi quelli distribuiti negli ospedali di tutta Europa

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo