Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Design in silicone, pezzo unico
0-6 mesi
No BPA
Pacco da 2
Lo speciale scudo ricurvo a forma di cuore è progettato per seguire le curve naturali del viso del tuo bambino, per offrire il massimo comfort senza urtare il suo nasino.
Soothie ha un robusto design monopezzo, realizzato interamente in silicone flessibile per uso medico. Il nostro team di esperti lo ha creato appositamente per i neonati da 0 a 6 mesi
La gamma Philips Avent Soothie è distribuita negli ospedali di tutta Europa. Medici e infermieri si fidano dei nostri prodotti per rassicurare i neonati.
4.1
su 5
335
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Loranny
03/12/2021
Italia
Parte della promozione
IL MIO BIMBO LO AMA!
Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!
Pro
Morbidezza e forma
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
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Gia131
03/12/2021
Italia
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Soothie scf099/20
Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale
Pro
Ben fatto, il bimbo ne va matto
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
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Tizzy76
17/11/2021
Italia
Parte della promozione
Un ottimo prodotto
Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita
Pro
molto bello
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Tutti i nostri ciucci Soothie hanno la stessa forma della tettarella, materiale e design monopezzo e dispongono di varie forme di scudo, inclusi quelli distribuiti negli ospedali di tutta Europa
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo