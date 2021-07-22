Ho allattato mio figlio al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi, poi ho iniziato lo svezzamento ma il piccolo era poco interessato al cibo solido... così ho cercato un biberon che rendesse possibile ad altri dargli il latte in caso io non ci fossi. E direi che con questo ho scelto bene! Il piccolo all’inizio era stranito che uscisse cibo ciucciando da una bottiglietta, ma ora lo usa tranquillamente (e io comunque continuo ad allattare) e non ha avuto problemi di coliche (ma di suo non è predisposto ad averle). È anche comodo da lavare (il corpo va in lavastoviglie). Consigliato!