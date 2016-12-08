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Giorni
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Minuti
12
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Secondi
Fuori produzione
SC2003/11
Previene la ricrescita
Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.
Per il corpo e per il viso
15 minuti per parte inferiore gambe
Durata <gt/>100.000 impulsi di luce
Design cordless
Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.
I nostri studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.
Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Riconoscimenti
3.8
su 5
4
Recensioni
Giusib
08/12/2016
Italia
Prodotto fantastico!!!
Uso il lumea da 3 anni e lo trovo eccezionale; dopo poco tempo di utilizzo, i peli non ci sono più
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata
salerno333
11/08/2013
Italia
prodotto eccellente trovato ad un prezzo iper su ebay
prodotto regalato molto utile e si risparmia alla lunga. trovato ad un ottimo prezzo su ebay
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
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Morinieleo
22/10/2013
Italia
Velocita' e convenienza
E' un prodotto che sto sperimentando da poco,ma mi sn accorta subito quanto tempo si risparmia e quanti soldi a lungo andare andro' a risparmiare,e' un investimento che consiglio a tutti!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata