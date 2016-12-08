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Fuori produzione

Lumea Precision PlusSistema epilazione a luce pulsata

SC2003/11

3.8

| (4) Recensioni

1 premio

Previene la ricrescita

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Vedi tutti i vantaggi

Sistema di epilazione a luce pulsata, per una pelle liscia ogni giorno

Previene la ricrescita

  • Per il corpo e per il viso

  • 15 minuti per parte inferiore gambe

  • Durata <gt/>100.000 impulsi di luce

  • Design cordless

Pelle liscia ogni giorno

Pelle liscia ogni giorno

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo

I nostri studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.

Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-612375

Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

08/12/2016

Italia

Italia

Prodotto fantastico!!!

Uso il lumea da 3 anni e lo trovo eccezionale; dopo poco tempo di utilizzo, i peli non ci sono più

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata

Sì, consiglio questo prodotto

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11/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente trovato ad un prezzo iper su ebay

prodotto regalato molto utile e si risparmia alla lunga. trovato ad un ottimo prezzo su ebay

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema epilazione a luce pulsata

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22/10/2013

Italia

Italia

Velocita' e convenienza

E' un prodotto che sto sperimentando da poco,ma mi sn accorta subito quanto tempo si risparmia e quanti soldi a lungo andare andro' a risparmiare,e' un investimento che consiglio a tutti!

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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