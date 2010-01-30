Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico

Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.