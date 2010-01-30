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Fuori produzione
SBD6000/00
Potente ambiente audio stereo
Goditi la potente gamma sonora dell'SBD6000. Altoparlanti e dock dell'iPod si adattano a qualsiasi borsa. Condividi il potente audio stereo con gli amici ovunque tu sia e goditi bassi incredibilmente corposi anche a basso volume.
Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.
Grazie al design esclusivo, l'alloggiamento dei cavi non è più un problema. Mai stato più facile.
Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.
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