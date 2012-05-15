ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia della confezione
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SBCHC8441/00

2.8

| (6) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

2 cuffie incluse

Niente cavi, massima libertà di movimento per godersi il piacere della musica grazie alle cuffie stereo FM wireless, con seconda cuffia in dotazione.

Vedi tutti i vantaggi

Senza fili

2 cuffie incluse

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

ALC aiuta a prevenire la distorsione percepibile dei segnali di ingresso

Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.8

su 5

6

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

15/05/2012

Italia

Italia

ECCELLENTE

MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Très satisfait.

+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

16/10/2011

France

France

Pas de parasite, très bon son

Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee