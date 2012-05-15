le produit est excellent avec un gros bemol. si pour une raison quelconque vous aves un problème de piles..... bonjour les problèmes. Les pilesz rechargeables habituelles, courantes ne fonctionnent pas, impossible de les charger et elles se vident rapidement. mème problème avec les philips que l'on peut trouver..... et à priori ce que j'ai trouvè c'est dans la boutique philips à 16 € environ!!!!!! la pile. c'est ce qui justifie ma note faible.