Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 cuffie incluse
Niente cavi, massima libertà di movimento per godersi il piacere della musica grazie alle cuffie stereo FM wireless, con seconda cuffia in dotazione.
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
Grazie alla regolazione automatica corretta del livello di ingresso audio, questo circuito elettronico intelligente previene le distorsioni e assicura un ascolto piacevole.
2.8
su 5
6
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBCHC8441 Wireless HiFi Headphone