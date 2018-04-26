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Fuori produzione

ShoqBoxaltoparlante wireless portatile

SB500M/00

4

| (9) Recensioni

Sonorità estrema

L'altoparlante portatile Bluetooth Philips ShoqBox SB500 resiste agli urti ed è il compagno ideale per chi sa come accendere un party. La sonorità estrema e potenziata è abbinata a bassi esplosivi, mentre le luci LED seguono il ritmo della musica.

Vedi tutti i vantaggi

Sonorità estrema

  • Bluetooth®

  • Impermeabile, antiurto

  • Luci multicolore

Microfono incorporato per chiamate in vivavoce

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama a casa o un tuo amico da una festa, le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Libera le luci! I LED multicolore si accendono al ritmo della musica

Libera le luci! I LED multicolore si accendono al ritmo della musica

Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica e delle luci pulsanti. I LED multicolore sono progettati appositamente per accendersi al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci ballare al buio? Non c'è problema, basterà ruotare l'interruttore e le luci si spegneranno.

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

9

Recensioni

4

26/04/2018

France

France

tres bon produit

tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil

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02/01/2018

France

France

Belle puissance et très beau rendu du son

Enceinte petite mais puissante avec un beau rendu sonore que ce soit à faible comme à pleine puissance avec de belles basses qui sont agréables et ne s’imposent pas TROP. Le meilleur que j’ai entendu depuis le début de ma prospection pour une enceinte au son clair et puissant.

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26/11/2017

France

France

Très bon rapport qualité prix

Un très bon produit qui renvoie un son d'une clarté inouï, deuxième enceinte que je prend chez Philips et je ne suis pas déçu

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Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil

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Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil

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