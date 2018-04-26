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Fuori produzione
SB500M/00
Sonorità estrema
L'altoparlante portatile Bluetooth Philips ShoqBox SB500 resiste agli urti ed è il compagno ideale per chi sa come accendere un party. La sonorità estrema e potenziata è abbinata a bassi esplosivi, mentre le luci LED seguono il ritmo della musica.
Bluetooth®
Impermeabile, antiurto
Luci multicolore
Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama a casa o un tuo amico da una festa, le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.
Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica e delle luci pulsanti. I LED multicolore sono progettati appositamente per accendersi al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci ballare al buio? Non c'è problema, basterà ruotare l'interruttore e le luci si spegneranno.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
4.0
su 5
9
Recensioni
dededede
26/04/2018
France
tres bon produit
tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
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Pinauso
02/01/2018
France
Belle puissance et très beau rendu du son
Enceinte petite mais puissante avec un beau rendu sonore que ce soit à faible comme à pleine puissance avec de belles basses qui sont agréables et ne s’imposent pas TROP. Le meilleur que j’ai entendu depuis le début de ma prospection pour une enceinte au son clair et puissant.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
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Bassman
26/11/2017
France
Très bon rapport qualité prix
Un très bon produit qui renvoie un son d'une clarté inouï, deuxième enceinte que je prend chez Philips et je ne suis pas déçu
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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