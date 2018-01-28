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Fuori produzione

ShoqBoxaltoparlante wireless portatile

SB300B/00

4

| (12) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Ritmi travolgenti e luci folgoranti

Preparati ad entusiasmarti! Philips ShoqBox SB300 offre bassi esplosivi e potenti grazie a diffusori twin bass. Sorprendi tutti con luci che pulsano a ritmo di musica. Robusto, antiurto e impermeabile, ti consente di portare la festa ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Ritmi travolgenti e luci folgoranti

  • Bluetooth®

  • Impermeabile, antiurto

  • Luci multicolore

Batteria ricaricabile incorporata per tenere sempre viva la festa

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.

Si illuminano! Le luci multicolore si accendono a ritmo di musica

Si illuminano! Le luci multicolore si accendono a ritmo di musica

Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica e delle luci pulsanti. Le luci multicolore si accendono al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci ballare al buio? Non 'è problema, basterà ruotare l'interruttore e le luci si spegneranno.

Microfono incorporato per chiamate in vivavoce

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

12

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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07/01/2018

España

España

Me falta el dato manos libres

Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

Sì, consiglio questo prodotto

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24/05/2017

España

España

Compratore verificato

Un producto excepcional

Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico

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