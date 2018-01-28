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Fuori produzione
Ritmi travolgenti e luci folgoranti
Preparati ad entusiasmarti! Philips ShoqBox SB300 offre bassi esplosivi e potenti grazie a diffusori twin bass. Sorprendi tutti con luci che pulsano a ritmo di musica. Robusto, antiurto e impermeabile, ti consente di portare la festa ovunque.
Bluetooth®
Impermeabile, antiurto
Luci multicolore
Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.
Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica e delle luci pulsanti. Le luci multicolore si accendono al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci ballare al buio? Non 'è problema, basterà ruotare l'interruttore e le luci si spegneranno.
Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.
4.0
su 5
12
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
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Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
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lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
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Her345
24/05/2017
España
Compratore verificato
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Sì, consiglio questo prodotto
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