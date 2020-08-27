Buongiorno a tutti, premetto che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 sono stato un tecnico di laboratorio elettronico Philips ed ho avuto modo di verificare ed apprezzare la qualità di questo marchio, da allora quasi tutti gli apparati elettrici ed elettronici a casa mia sono Philips. Di rasoi dal 1978 ne acquistati e consumati diversi sempre con ottimi risultati, l'ultimo acquisto risalente a qualche anno fa è il modello RQ1260 con il sistema di pulizia a liquido, il primo set di testine in dotazione dava risultati veramente ottimi con pochi minuti di rasatura, purtroppo lo stesso non si può dire per il ricambio di queste, ne per il primo ne per il secondo set, acquistato pochi mesi fa: sono più rumorose, irritano la pelle, taglio poco preciso, anche dopo 10 minuti di rasatura la pelle al tocco da la sensazione di carta smeriglio 00 e già dopo poche ore si ha la sensazione di ricrescita... provando a rifinire la rasatura con una nota marca di rasoio a lamette dal costo di pochi euro la pelle diventa perfettamente liscia. Sono deluso quindi che i materiali di consumo per un rasoio costoso e con motore ancora perfettamente funzionate mettano in crisi il suo funzionamento. Se questa è la qualità delle nuove testine di rasatura dovrò mettere in dubbio la marca per un eventuale acquisto di un nuovo rasoio.