Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RQ12/70
Non disponibile
In alternativa acquista SH70
L'unità di rasatura RQ12 è compatibile con i rasoi SensoTouch 3D (RQ12xx) e arcitec (RQ10xx).
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, per barba di 1-3 giorni e anche per peli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.
2.8
su 5
336
Recensioni
Changer74
27/08/2020
Italia
OTTIMO PRODOTTO - Rispetta le aspettative
Si tratta di un rasoio a batteria, ergonomicamente molto comodo e funzionale. La batteria ha una lunga durata, tale da dimenticarsi che talvolta va messo in carica. Durante il contatto con il viso non tira i peli, taglia in modo eccezzionale e arriva in ogni parte del viso. Le testine di rasatura mi son durate 9 anni con utilizzo quasi quotidiano senza mai doverle sostituire. Si lava sotto l'acqua corrente, ha un ottima tenuta stagna, mai avuto problemi.
Contro
Per alcuni modelli non si trovano più le testine di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit
Marco59
07/08/2019
Italia
ideale per una rasatura perfetta
La rasatura risulta assolutamente precisa, senza irritare la pelle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ12/70 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ12/70 Unità di rasatura
sigma
22/05/2019
Italia
Rasoio RQ1260 ottimo, testine ricambio scadenti
Buongiorno a tutti, premetto che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 sono stato un tecnico di laboratorio elettronico Philips ed ho avuto modo di verificare ed apprezzare la qualità di questo marchio, da allora quasi tutti gli apparati elettrici ed elettronici a casa mia sono Philips. Di rasoi dal 1978 ne acquistati e consumati diversi sempre con ottimi risultati, l'ultimo acquisto risalente a qualche anno fa è il modello RQ1260 con il sistema di pulizia a liquido, il primo set di testine in dotazione dava risultati veramente ottimi con pochi minuti di rasatura, purtroppo lo stesso non si può dire per il ricambio di queste, ne per il primo ne per il secondo set, acquistato pochi mesi fa: sono più rumorose, irritano la pelle, taglio poco preciso, anche dopo 10 minuti di rasatura la pelle al tocco da la sensazione di carta smeriglio 00 e già dopo poche ore si ha la sensazione di ricrescita... provando a rifinire la rasatura con una nota marca di rasoio a lamette dal costo di pochi euro la pelle diventa perfettamente liscia. Sono deluso quindi che i materiali di consumo per un rasoio costoso e con motore ancora perfettamente funzionate mettano in crisi il suo funzionamento. Se questa è la qualità delle nuove testine di rasatura dovrò mettere in dubbio la marca per un eventuale acquisto di un nuovo rasoio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ12/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ12/50 testine di rasatura