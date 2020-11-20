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Fuori produzione

Unità di rasatura

RQ11/51

3.5
| (12) Recensioni
Rasatura accurata
Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.
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  • Senso Touch 2D

Testine sostitutive per rasoi SensoTouch 2D

Testine sostitutive per rasoi SensoTouch 2D

La testina sostitutiva RQ11 è compatibile con i rasoi SensoTouch 2D (RQ11xx).

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

Rasoi SensoTouch con Super Lift&Cut

Rasoi SensoTouch con Super Lift&Cut

Il sistema a due lame integrato all'interno del nostro rasoio elettrico alza i peli per un taglio confortevole e preciso sotto il livello cutaneo.

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Recensioni

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3.5

su 5

12

Recensioni

2

20/11/2020

Italia

Italia

OTTIMO

Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo

Pro

Originale, perfettamente funzionante

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

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17/05/2011

Italia

Italia

ricambi originali e pronti

Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

25/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto

prodotto consono alle aspettative e facile all'uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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