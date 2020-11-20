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Fuori produzione
RQ11/51
Senso Touch 2D
La testina sostitutiva RQ11 è compatibile con i rasoi SensoTouch 2D (RQ11xx).
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Il sistema a due lame integrato all'interno del nostro rasoio elettrico alza i peli per un taglio confortevole e preciso sotto il livello cutaneo.
3.5
su 5
12
Recensioni
Gio'
20/11/2020
Italia
OTTIMO
Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo
Pro
Originale, perfettamente funzionante
Contro
Nulla
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
gigi
17/05/2011
Italia
ricambi originali e pronti
Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
lucio72
25/10/2013
Italia
buon prodotto
prodotto consono alle aspettative e facile all'uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura