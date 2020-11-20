Gentile Cliente, La ringraziamo per avere condiviso con noi la sua esperienza. Per Philips la soddisfazione dei propri consumatori è una delle priorità aziendali. Ci permettiamo di dare alcuni consigli proprio per ottenere una migliore rasatura: durante il periodo di utilizzo del rasoio è preferibile utilizzare solo il nuovo rasoio elettrico e non usate altri metodi di rasatura, affinchè la pelle si abitui. Se la barba è lunga di 2-3 giorni, consigliamo di fare una prima regolazione con il rifinitore in dotazione, la rasatura risulterà più delicata; inumidire la pelle con acqua tiepida, permette ai pori di aprirsi rendendo la rasatura più facile; fare piccoli movimenti circolari, così da permettere alle lame di catturare tutti i peli indipendente dalla direzione in cui crescono; risciacquare con acqua calda durante la rasatura, aiuta a tenere il rasoio ben lubrificato e a ridurre la sensazione di sfregamento. Teniamo in debita considerazione ogni suo commento che sarà nostra premura passare al reparto interessato, come importante feedback pervenuto da un utilizzatore del nostro rasoio. Rimaniamo comunque a sua completa disposizione e per eventuale necessità, la invitiamo a mettersi in contatto con noi. Lo potrà fare attraverso la chat, accessibile dal sito Philips www.philips.it o via telefono al numero 02 45279074. Il nostro Servizio Consumatori è disponibile dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Cordialmente, Jasmine Philips Consumer Care