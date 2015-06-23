utilizzo i tagliacapelli philips (modelli basi con alimentazione da rete) da 20 anni, e li ho consigliati agli amici. Funzionano alla grande e durano tantissimo con manutenzione nulla. Ho dovuto cambiare il mio perchè mi è caduto. Premetto che i capelli me li sono sempre tagliati da solo. Negli altri tagliacapelli la testina è a circa 70°/80° rispetto l'impugnatura, in questo modello è parallelo. Nonostante la regolazione (rotazione della testina) lo trovo molto scomodo per tagliare i capelli della parte posteriore della testa. Inoltre la distanza tra la testina e le punte del pettine è particolarmente lunga, e questo non facilità il taglio attorno alle orecchie e la parte bassa posteriore. Per il resto il prodotto è ottimo.