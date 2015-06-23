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Fuori produzione

regolacapelli fai da te

QC5560/15

4.5

| (8) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Tagliati i capelli anche in zone difficili da raggiungere

L'esclusiva testina rotante a 180° di questo regolacapelli Philips consente di raggiungere facilmente anche i punti più difficili per ottenere un taglio di capelli sempre perfetto.

Vedi tutti i vantaggi

con testina rotante a 180°

Tagliati i capelli anche in zone difficili da raggiungere

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 8 impostazioni di lunghezza

  • Utilizzo con cavo

Testina rotante a 180° per i punti più difficili.

Testina rotante a 180° per i punti più difficili.

La testina rotante offre un controllo totale sull'angolo del regolacapelli, quindi puoi ruotarla per raggiungere anche le aree più difficili con facilità.

8 lunghezze di taglio semplici con blocco da 0,5 a 15 mm.

8 lunghezze di taglio semplici con blocco da 0,5 a 15 mm.

Ruota la rotellina di precisione integrata sotto la testina del regolacapelli per selezionare e bloccare l'impostazione della lunghezza desiderata. Il pettine regolabile consente di ottenere un taglio da 3 mm a 15 mm, ad intervalli precisi di 2 mm, con 8 diverse impostazioni di lunghezza. In alternativa, puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Punte arrotondate e pettini per ridurre al minimo le irritazioni cutanee

Punte arrotondate e pettini per ridurre al minimo le irritazioni cutanee

I bordi smussati delle lame e dei pettini sono stati progettati per evitare di graffiare la pelle e per garantire una rasatura più piacevole.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.5

su 5

8

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

23/06/2015

Italia

Italia

bello ,pratico e funzionale.

un prodotto eccezionale, qualità prezzo! bello ,pratico e funzionale.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te

Sì, consiglio questo prodotto

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23/01/2015

Italia

Italia

Non lo cambierei per nulla al mondo.

Cercavo un regolacapelli che potesse aiutarmi nel faidaté. Ecco QC5560/15 è stata la soluzione giusta. Adesso cerco un accessorio con il quale possa arrivare sotto i 3mm.

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13/10/2013

Italia

Italia

Il miglior regolacapelli che abbia mai provato

Quest'estate, spinto dal desiderio di cambiare look, ho deciso di acquistare un regolacapelli che mi desse delle garanzie, e la mia scelta è ricaduta su questo prodotto. Il range di regolazione della lunghezza dei capelli è largo e permette di provare più stili e, vista l'elevata precisione di taglio, anche la differenza di 2 mm è ben visibile. Grazie al suo design è possibile arrivare in ogni punto della testa senza problemi e con ottimi risultati, ma soprattutto senza alcuna irritazione sulla pelle. Sono rimasto assolutamente soddisfatto di questo acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te

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