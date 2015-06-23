Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Iscriviti ora
Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday
11
g
Giorni
15
o
Ore
44
m
Minuti
09
s
Secondi
Fuori produzione
Tagliati i capelli anche in zone difficili da raggiungere
L'esclusiva testina rotante a 180° di questo regolacapelli Philips consente di raggiungere facilmente anche i punti più difficili per ottenere un taglio di capelli sempre perfetto.
Lame in acciaio inossidabile
8 impostazioni di lunghezza
Utilizzo con cavo
La testina rotante offre un controllo totale sull'angolo del regolacapelli, quindi puoi ruotarla per raggiungere anche le aree più difficili con facilità.
Ruota la rotellina di precisione integrata sotto la testina del regolacapelli per selezionare e bloccare l'impostazione della lunghezza desiderata. Il pettine regolabile consente di ottenere un taglio da 3 mm a 15 mm, ad intervalli precisi di 2 mm, con 8 diverse impostazioni di lunghezza. In alternativa, puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
I bordi smussati delle lame e dei pettini sono stati progettati per evitare di graffiare la pelle e per garantire una rasatura più piacevole.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.5
su 5
8
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
guglielmosassara
23/06/2015
Italia
bello ,pratico e funzionale.
un prodotto eccezionale, qualità prezzo! bello ,pratico e funzionale.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te
rofra95
23/01/2015
Italia
Non lo cambierei per nulla al mondo.
Cercavo un regolacapelli che potesse aiutarmi nel faidaté. Ecco QC5560/15 è stata la soluzione giusta. Adesso cerco un accessorio con il quale possa arrivare sotto i 3mm.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te
Aleski85
13/10/2013
Italia
Il miglior regolacapelli che abbia mai provato
Quest'estate, spinto dal desiderio di cambiare look, ho deciso di acquistare un regolacapelli che mi desse delle garanzie, e la mia scelta è ricaduta su questo prodotto. Il range di regolazione della lunghezza dei capelli è largo e permette di provare più stili e, vista l'elevata precisione di taglio, anche la differenza di 2 mm è ben visibile. Grazie al suo design è possibile arrivare in ogni punto della testa senza problemi e con ottimi risultati, ma soprattutto senza alcuna irritazione sulla pelle. Sono rimasto assolutamente soddisfatto di questo acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QC5560/15 regolacapelli fai da te