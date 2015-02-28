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Fuori produzione

Cuscinetti per cuffie DJ professionali

PCU80/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cuscinetti auricolari sottili e professionali

I cuscinetti da 80 mm intercambiabili delle cuffie A5-PRO sono ideali per ascoltare la tua musica preferita dove vuoi.

Vedi tutti i vantaggi

Per ambienti con minore rumorosità

Cuscinetti auricolari sottili e professionali

Cuscinetti auricolari girevoli e intercambiabili con facilità

I cuscinetti con montaggio a baionetta si girano e scattano in posizione con lo stesso meccanismo sicuro dell'obiettivo di una macchina fotografica e assicurano un comfort prolungato.

Limitato isolamento acustico, ideale per ambienti poco rumorosi

I morbidi cuscinetti con limitato isolamento acustico ti mantengono con i piedi per terra.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

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1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

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