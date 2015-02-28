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Fuori produzione
Cuscinetti auricolari sottili e professionali
I cuscinetti da 80 mm intercambiabili delle cuffie A5-PRO sono ideali per ascoltare la tua musica preferita dove vuoi.
I cuscinetti con montaggio a baionetta si girano e scattano in posizione con lo stesso meccanismo sicuro dell'obiettivo di una macchina fotografica e assicurano un comfort prolungato.
I morbidi cuscinetti con limitato isolamento acustico ti mantengono con i piedi per terra.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PCU80 Professional DJ headphones ear cushions