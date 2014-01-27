Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "254". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.