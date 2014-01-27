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Fuori produzione
ORD7105C/10
La radio originale
La radio Philips Original rende la tua esperienza di ascolto unica. Caratterizzata da un design ispirato a un raffinato modello Philips del 1955, la radio ricarica il tuo iPod/iPhone e ne riproduce i file integrando anche un sintonizzatore FM stereo.
Panna
Base docking per iPod/iPhone
Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "254". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.
La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.
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