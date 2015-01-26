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Fuori produzione

Original radio

ORD7100R/00

La radio originale

La radio Philips Original rende la tua esperienza di ascolto unica. Caratterizzata da un design ispirato a un raffinato modello Philips del 1955, la radio ricarica il tuo iPod/iPhone e ne riproduce i file integrando anche un sintonizzatore FM stereo.

Vedi tutti i vantaggi

La radio originale

  • con connettore a 30 pin

  • per iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking

Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking

Una volta collegato e inserito nella base docking, questo sistema docking è in grado di sincronizzare automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/iPhone in pochi secondi. Grazie a questa comoda funzione, non dovrai più impostare l'ora manualmente.

Specifiche tecniche

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