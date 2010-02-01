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Fuori produzione

Heritage AudioSistema Hi-Fi component

MCM772/12

Ossessionati dall'audio

Immergiti in un audio adatto agli ascoltatori più esigenti, grazie al sistema Hi-Fi component di Philips dotato di dome tweeter in seta. Inoltre, gli eleganti altoparlanti in legno e il cabinet in alluminio migliorano la qualità dell'audio, mentre assicurano precisione e controllo.

Vedi tutti i vantaggi

Scopri la musica in alta fedeltà

Ossessionati dall'audio

  • Tweeter a cupola in seta

  • 100 W

Loudness per bassi e alti migliorati

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Altoparlanti in legno per incredibili sonorità naturali

Altoparlanti in legno per incredibili sonorità naturali

La natura ci offre il meglio e tra i suoi doni spicca il legno, le cui proprietà acustiche lo rendono unico e perfetto per strumenti e sistemi audio. Strumenti musicali di primo piano come pianoforti e violini sono costruiti utilizzando il legno per dei motivi precisi; gli stessi che sono alla base di questi altoparlanti. Immergiti in una esperienza di ascolto ricca e realistica grazie a questi altoparlanti in legno.

Tweeter a cupola in seta per un audio cristallino

Tweeter a cupola in seta per un audio cristallino

Un tweeter a cupola in seta è composto da un diaframma fatto di seta: un materiale superiore a quello utilizzato per gli altri tweeter. Il materiale in seta che compone il diaframma ha delle caratteristiche di attenuazione audio superiori, mentre la sua composizione morbida assicura interferenze audio minime. In questo modo, l'audio che viene prodotto dai tweeter a cupola in seta risulta chiaro, corposo e con una gamma estesa.

Specifiche tecniche

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