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Fuori produzione
MCM770/12
Ossessionati dall'audio
Immergiti in un audio adatto agli ascoltatori più esigenti, grazie al sistema Hi-Fi component di Philips dotato di dome tweeter in seta. Inoltre, gli eleganti altoparlanti in legno e il cabinet in alluminio migliorano la qualità dell'audio, mentre assicurano precisione e controllo.
Tweeter a cupola in seta
60 W
La struttura in alluminio pressofuso è leggera, in grado di resistere a temperature più elevate, assicurando una maggiore robustezza e rigidità oltre a un'ottima resistenza alla corrosione.
Il sistema micro DVD del componente viene fornito con un piedistallo dotato di quattro piedi triangolari. È in grado di impedire la distorsione della frequenza audio dovuta a vibrazione, surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche generate dall'amplificatore e dal caricatore DVD e di assicurare una riproduzione audio eccellente e naturale.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
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