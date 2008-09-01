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Fuori produzione

Heritage AudioSistema Hi-Fi component

MCM770/12

Ossessionati dall'audio

Immergiti in un audio adatto agli ascoltatori più esigenti, grazie al sistema Hi-Fi component di Philips dotato di dome tweeter in seta. Inoltre, gli eleganti altoparlanti in legno e il cabinet in alluminio migliorano la qualità dell'audio, mentre assicurano precisione e controllo.

Vedi tutti i vantaggi

Scopri la musica in alta fedeltà

Ossessionati dall'audio

  • Tweeter a cupola in seta

  • 60 W

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

La struttura in alluminio pressofuso è leggera, in grado di resistere a temperature più elevate, assicurando una maggiore robustezza e rigidità oltre a un'ottima resistenza alla corrosione.

Design di fascia alta con piedistallo

Design di fascia alta con piedistallo

Il sistema micro DVD del componente viene fornito con un piedistallo dotato di quattro piedi triangolari. È in grado di impedire la distorsione della frequenza audio dovuta a vibrazione, surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche generate dall'amplificatore e dal caricatore DVD e di assicurare una riproduzione audio eccellente e naturale.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Specifiche tecniche

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