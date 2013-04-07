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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Ascolta la musica da più sorgenti: dai CD MP3 alla radio, fino ai dispositivi portatili collegati tramite USB diretta e and MP3 Link. Questo sistema musicale micro di Philips dispone anche della tecnologia wOOx per bassi profondi e offre eleganti opzioni di montaggio a parete.
40 W
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
3.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM3050 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
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Questa revisione è stata effettuata per MCM3050 Microcadena
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