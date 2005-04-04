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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MCM190/22

Ascolta musica MP3-CD nel modo che preferisci

Questo sistema compatto ed elegante, rifinito in legno è davvero potente. Combina prestazioni elevate e funzionalità essenziali senza compromettere l'estetica; quindi rilassati e ascolta la musica proprio come preferisci.

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta musica MP3-CD nel modo che preferisci

  • MP3

potenza musicale 2x5 W RMS/2x10 W MPO/400 W PMPO

Per le migliori prestazioni audio

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

10 ore di musica su CD-MP3

10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

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