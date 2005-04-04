Per le migliori prestazioni audio

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.