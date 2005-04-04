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Fuori produzione
MCM190/22
Ascolta musica MP3-CD nel modo che preferisci
Questo sistema compatto ed elegante, rifinito in legno è davvero potente. Combina prestazioni elevate e funzionalità essenziali senza compromettere l'estetica; quindi rilassati e ascolta la musica proprio come preferisci.
MP3
Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
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