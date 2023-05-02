Espandi il tuo sistema aggiungendo fino a 5 stazioni Wi-Fi

Riempi tutte le stanze della casa con la musica. Niente cavi o intralci e soprattutto nessun problema a conciliare i gusti di tutta la famiglia. Non solo è possibile archiviare e riprodurre la musica dal Wireless Music Center Streamium, ma anche riprodurre uno o più brani su un massimo di 5 Station Streamium disposte in tutta casa. È facile grazie a funzioni integrate e innovative come My Room, My Music e Music Broadcast. Libera la musica e ascoltala dove vuoi.