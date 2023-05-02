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Fuori produzione
MCI500H/12
Libera la tua musica
Ascolta la tua musica come piace a te, con un audio puro e potente! Il sistema MCi500H all-in-one da 160 GB offre la riproduzione da HDD, il trasferimento di musica dal PC e in modalità plug and play dai dispositivi USB, nonché infinite altre opzioni di ascolto grazie alla radio Internet.
160 GB/2000 CD
Radio Internet gratuita
2 x 50 W
La ricerca alfanumerica tramite la tastiera del telecomando consente di trovare subito il proprio artista, brano o album preferito. Basta premere il tasto "Search" sul telecomando e inserire le prime lettere o numeri del nome del brano, artista o album preferito. Verrà così selezionata la voce che corrisponde di più ai parametri di ricerca. Non dovrai più perdere tempo a cercare in tutta la tua collezione musicale o nelle tue playlist riga per riga.
Riempi tutte le stanze della casa con la musica. Niente cavi o intralci e soprattutto nessun problema a conciliare i gusti di tutta la famiglia. Non solo è possibile archiviare e riprodurre la musica dal Wireless Music Center Streamium, ma anche riprodurre uno o più brani su un massimo di 5 Station Streamium disposte in tutta casa. È facile grazie a funzioni integrate e innovative come My Room, My Music e Music Broadcast. Libera la musica e ascoltala dove vuoi.
Riempi la stanza con la tua musica preferita grazie alla potenza musicale in uscita di 2 x 50 W RMS e all'amplificatore digitale Classe "D". L'amplificatore converte un segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare il risultato finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Questo amplificatore, inoltre, dispone di un'efficienza superiore di oltre il 90% rispetto ad un amplificatore AB tradizionale, che si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.
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3.3
su 5
240
Recensioni
02/05/2023
Italia
Peccato che non sia più in produzione
Ottimo sistema Micro Hi-Fi Wireless. A distanza di tanti anni è ancora un prodotto all'avanguardia. Un vero peccato che non sia più in produzione.
Pro
Assolutamente Pro su tutto
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium MCI500H Sistema Micro Hi-Fi Wireless
Data di utilizzo 2021-05-02
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-05-02
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Data di utilizzo 2020-07-19
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-07-19
Alainv2004
13/03/2015
United Kingdom
This Product delivers all in one the best music experience, brilliant!!
Whether you listen to CD's, Streaming Music, Internet Radio or any attached Devices this product delivers all the option one can expect with high quality sound. The streaming and other support provided by Philips is astounding and deserves a 5 stars rating.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Sì, consiglio questo prodotto
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